Аваков – замглаве ГБР Бабикову: Дела против Черновол нет, есть только ваша жажда мести. Идите к черту с госслужбы

10.04.2020, 21:18, Новости дня

10 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился в Facebook к первому заместителю Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Бабикову по поводу подозрения, предъявленного экс-нардепу Татьяне Черновол в причастности к смерти мужчины в 2014 году в офисе Партии регионов.

Глава МВД называет Бабикова Бибиковым.

“Адвокат [бывшего президента Украины Виктора] Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол – личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!.. Неподсудных в стране нет и быть не должно. Все – и герои, и прокуроры – должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани, – неадекватно и постыдно”, – написал Аваков.

По словам министра, ему стыдно, что “все мы допустили такое действие против Черновол, как сегодня”.

“Да, Таня такая – она лазит через заборы и говорит то, что думает, не выбирая слов. И за это как взрослый человек отвечает… Но наказывать Таню подлостью нельзя! Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014-го – я такой же, как Таня, – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше подите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!” – заявил Аваков.

Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело… Posted by Arsen Avakov on Reede, 10. aprill 2020

10 апреля в ГБР сообщили, что объявили Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

Александра Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к на тот момент врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.