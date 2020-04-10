 

Аваков – замглаве ГБР Бабикову: Дела против Черновол нет, есть только ваша жажда мести. Идите к черту с госслужбы

10.04.2020, 21:18, Новости дня

10 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился в Facebook к первому заместителю Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Бабикову по поводу подозрения, предъявленного экс-нардепу Татьяне Черновол в причастности к смерти мужчины в 2014 году в офисе Партии регионов.

Глава МВД называет Бабикова Бибиковым.

“Адвокат [бывшего президента Украины Виктора] Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол – личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!.. Неподсудных в стране нет и быть не должно. Все – и герои, и прокуроры – должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани, – неадекватно и постыдно”, – написал Аваков.

По словам министра, ему стыдно, что “все мы допустили такое действие против Черновол, как сегодня”.

“Да, Таня такая – она лазит через заборы и говорит то, что думает, не выбирая слов. И за это как взрослый человек отвечает… Но наказывать Таню подлостью нельзя! Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014-го – я такой же, как Таня, – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше подите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!” – заявил Аваков.

Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело…

Posted by Arsen Avakov on Reede, 10. aprill 2020

10 апреля в ГБР сообщили, что объявили Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

Александра Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к на тот момент врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

03.02 / Посол России в ЦАР заявил, что убитые в этой стране российские журналисты нарушили “массу законов”

20.02 / Кремль рассказал об особенностях хоккейных матчей с Путиным

05.04 / При въезде в Киев будут проводить обязательное измерение температуры

22.02 / Экс-министр обороны Украины заочно получил шесть лет

10.04 / Мурашко указал на нехватку средств защиты и аппаратов ИВЛ

12.03 / Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска

25.02 / Нефть коррекционно подорожала после падения из-за коронавируса

20.03 / Не всё так плохо: как человечество бьется с коронавирусом

06.04 / Мэр Читы попытался приказать сшить маску местному жителю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска