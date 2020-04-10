Количество жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
10.04.2020, 21:18, Новости дня
Вечером 10 апреля количество жертв пандемии коронавирусной инфекции превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который в режиме онлайн следит за распространением болезни.
По состоянию на 20.30 10 апреля в мире зарегистрировано 100 376 связанных с COVID-19 смертей.
Почти 75% погибших приходится на девять стран:
Италия (18 849);
США (17 836);
Испания (15 970);
Франция (12 228);
Великобритания (8973);
Иран (4232);
Китай (3340);
Бельгия (3019).
В оставшихся странах мира (хотя бы один случай коронавируса подтвержден в 184 независимых государствах и зависимых территориях) погибло 15 829 человек.
МУЛЬТИМЕДИА
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. В европейских государствах в последние дни наблюдается тенденция к снижению новых случаев заражения и количества смертей, тогда как в США эпидемия приближается к пику.
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