 

Трамп заявил о готовности помочь Мексике при сокращении нефтедобычи

10.04.2020, 21:16, Новости дня

США окажут помощь Мексике в связи с ее решением сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день, Мексика «возместит» это, когда сможет, сообщил президент США Дональд Трамп.

«США будут помогать Мексике и когда они будут готовы, они возместят нам», – сказал Трамп на ежедневном брифинге, информирует РИА «Новости».

Накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.



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