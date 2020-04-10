 

“Ливерпуль” и “Барселона” поспорят за защитника “Севильи”

10.04.2020, 21:15, Новости дня

Защитник "Севильи" Диего Карлос заинтересовал "Ливерпуль" и "Барселону". Клуб из Андалусии может продать бразильца не менее, чем за 75 миллионов евро.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Диего Карлос может стать идеальным партнером для Вирджила ван Дейка. Клуб в состоянии заплатить за 27-летнего футболиста названную выше сумму. "Барселона" в свою очередь предлагает "Севилье" своего полузащитника Ивана Ракитича.

Диего Карлос пришел в "Севилью" прошлым летом из французского "Нанта". В 2017 году он мог стать игроком "Зенита", но клубы не смогли договориться о контракте.



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