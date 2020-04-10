Такого в Большом театре не было никогда: на “России 1” покажут исторический концерт “Мы вместе”

10.04.2020, 21:15, Новости дня

Завтра, 11 апреля, на телеканале "Россия 1" состоится беспрецедентная акция — грандиозный концерт "Мы вместе". Звезды отечественной культуры, выдающиеся актеры, певцы и музыканты примут участие в масштабном телемарафоне и впервые выступят на легендарной сцене Большого театра для многомиллионной телеаудитории в знак благодарности всем, кто в эти дни противостоит глобальной пандемии каждый на своем месте. Смотрим уникальный концерт дома. Начало в 17:00.

Разделенные километрами… Денис Мацуев — за роялем, Евгений Миронов — у телефона. Репетировать, оказывается, можно и так. "Бумбараш" в оригинальном исполнении — Миронов выйдет на сцену Большого театра, а Мацуев сыграет онлайн.

"Все артисты так заряжены… Завтра должно произойти чудо. Спасибо, что вы это организуете и придумали. Я надеюсь, что этот концерт увидят главные люди на планете", — поделился народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

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Денис Мацуев @matsuevdenis и Евгений Миронов по видеосвязи репетируют номер для концерта «Мы вместе». ⠀ 📺Он состоится в Большом театре @bolshoi_theatre при пустом зале в субботу. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия» в 17:00. Не пропустите! ⠀ #МыВместе #Россиядома #берегитесебя #Россия1 #БольшойТеатр #БольшойКонцерт #ПрямойЭфир #ДенисМацуев #ЕвгенийМиронов #концерт

Публикация от РФ 1 (@tvrussia) 10 Апр 2020 в 8:00 PDT

Концерт артисты дарят нашим врачам, настоящим героям — тем, кому мы так редко говорим "спасибо".

"Медицина — самая благородная из искусств. Мы благодарны врачам, медсестрам, волонтерам, тем, кто в это непростое время помогает людям", — отметил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Мы хотим подарить свои сердце, душу всем, кто борется сегодня за жизни многих людей", — поделилась народная артистка РФ Светлана Захарова. Она репетирует одна. На безопасном расстоянии только оператор в защитной маске.

Сцену, зал, гримерки, коридоры Большого театра многократно продезинфицируют — работать во время концерта будут только технические специалисты. Уже настроены трансляционные камеры, звук и свет.

Историческая сцена, исторический концерт — такого в Большом театре не было никогда. Этот притихший опустевший зал не заполнят зрители, но у экранов вместе будут миллионы.

Юлия Пересильд поет вместе с дочками — обещает подарить зрителям целый "город влюбленных людей". Она, как и большинство из нас, дома. Выход в Большой театр станет единственным исключением.

"Концерт состоится без зрителей, без каких-либо личных контактов. Мы хотим посвятить его нашим врачам, чтобы они понимали, насколько мы их уважаем, любим, ценим. Пусть у них поднимется настроение и появится много сил", — отметила заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд.

Творческая жизнь по новым правилам. На входе в Большой Театр волонтеры каждому измеряют температуру, наготове — маски и антисептики. Для каждого артиста предусмотрен персональный микрофон. Накануне всех участников концерта протестировали на коронавирус.

Артисты готовятся к удивительному испытанию — справиться с энергетикой пустого зала Большого театра, зная, что дыхание сцены чувствует вся страна.

"Я хочу пожелать, чтобы мы достучались до всех сердец и кошмар закончился, чтобы мы могли встречаться на улицах, улыбаться — это будет совсем другая жизнь", — подчеркнул народный артист России, композитор Игорь Крутой.

Это будет концерт надежды для каждого из нас. Концерт благодарности тем, кто живет работой и не опустит руки, как бы трудно не было. Даже если наши медики не увидят трансляцию из Большого театра, потому что в это время будут спасать жизни, они обязательно почувствуют эту волну любви и признательности.