Мнение: Когда будет готова вакцина, макрос для списка сокращений и кириллица в адресах сайтов

10.04.2020, 21:10, Разное

1. Пожалуй, главный вопрос, который сейчас волнует человечество — когда, наконец, учёные синтезируют вакцину от коронавируса. Даже если самоизоляция сработает, и нынешний пик заболеваемости спадёт, вирус останется в популяции и будет навещать нас снова и снова. Пока что новостей про изобретение вакцины идёт много, но все они, скажем, так, ненадёжны. Вот, например, про Турцию:

https://lenta.ru/news/2020/04/05/vakcina/

В Турции профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что вакцина от коронавируса успешно протестирована на животных. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам ученого, вакцина от нового типа вируса, которая была введена животным при помощи микроигл на лейкопластыре, дала результат — у животных были выработаны антитела.

«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластырь, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал Кара.

В России прототип вакцины пока ещё тестируется на грызунах, но уже в этом месяце должны начаться испытания на обезьянах, а в июне — на людях:

https://lenta.ru/news/2020/04/04/test/

Проблема в том, что это будет лишь первая стадия клинических исследований на небольшом количестве добровольцев. После неё должны пройти ещё как минимум две фазы испытаний – уже на тысячах пациентов с разными сопутствующими заболеваниями:

https://www.medtran.ru/rus/trials/trial_phases.htm

Это значит, что если вакцина будет создаваться и проверяться по всем правилам, то появится она в лучшем случае следующей весной.

2. Читатель прислал инструкцию, как сделать в обычном вордовском документе макрос для создания списка сокращений:

https://areliability.livejournal.com/479.html

Автор утверждает, что этот макрос поможет вам сэкономить по 3 часа времени в год, однако если ваша работа связана с оформлением документации, то, вероятно, вы сможете сэкономить куда больше.

3. У меня дошли, наконец, руки решить проблему с копированием русских адресов сайтов. Вы, вероятно, знаете эту проблему, когда в адресе стоит «https://ruxpert.ru/Искусство_спора», вы копируете ссылку, вставляете ссылку в пост или в письмо, а там отображается страшное «https://ruxpert.ru/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0».

Эти проценты с цифрами называются «эскейп-последовательности», современные браузеры шифруют так в адресах русские буквы, пробелы и разные другие символы. Смысла в этом нет, обычное корпоративное дуболомство: когда браузер портит ссылки, превращая их в неудобоваримое месиво из цифр с процентами, он только подвергает неопытных пользователей дополнительной опасности.

Чтобы нормально копировать адреса страниц с русскими буквами, я сделал небольшое расширение: оно работает под «Хром», «Яндекс.Браузер», «Оперу» и, вероятно, под прочие основанные на «Хроме» движки. «Опера», правда, теоретически должна уметь красиво копировать русские адреса безо всяких дополнительных расширений, «из коробки», но я ей не пользуюсь, так что я не смогу вам подсказать, где в настройках эту опцию можно включить.

Моё расширение можно скачать вот отсюда: http://files.olegmakarenko.ru/RAP.zip

Дальше его нужно распаковать в любую удобную папку и подключить в браузер. Делается это так. Заходим на страницу расширений:

chrome://extensions

Включаем режим разработчика, если он ещё не включен. Жмём «загрузить распакованное расширение» и выбираем папку с моим расширением. Появляется иконка с двумя серыми квадратиками, с помощью которой русские адреса сайтов можно копировать легко и удобно.

Моё расширение не самое лучшее — в магазине «Хрома» есть гораздо более продвинутые. Так, к примеру, моё расширение не поможет расшифровать русские домены типа «стопкоронавирус.рф». К сожалению, мне пришлось потратить час на изобретение велосипеда, так как все расширения из официального магазина имели очень небольшое количество загрузок, и я не мог доверять их создателям. Вы также не должны верить мне на слово: вы можете проверить моё расширение на наличие вредоносного кода, пробежавшись глазами по тем 50 строкам, из которых оно состоит.

Если вы не хотите связываться ни с какими расширениями, и если вам всё же придётся копировать адреса сайтов типа «россия.рф», у вас пока что остаётся ещё и альтернативный путь. Нажмите Ctrl+L, чтобы перейти в адресную строку, нажмите Home, чтобы оказаться в начале строки, и нажмите Del, чтобы стереть букву «h». Дальше нажмите Ctrl+A, чтобы выделить адрес и Ctrl+C, чтобы его скопировать.

У вас в буфере обмена окажется адрес без первой буквы, что-то типа “ttp://стопкоронавирус.рф”. Перейдите в то место, где вы пишете письмо, наберите на клавиатуре букву “h” и нажмите “Ctrl+V”, чтобы вставить хвост адреса. При известной сноровке вы проделаете все эти эволюции меньше, чем за пару секунд, хоть и не с таким душевным комфортом, как при использовании моего великолепного расширения.