Лев Лещенко: “Больной не должен оставаться один на один с мыслями”

10.04.2020, 21:09, Разное

Недавно популярный певец Лев Лещенко был выписан из больницы, где проходил лечение от COVID-19. Исполнитель дал интервью, в котором поделился информацией о своем самочувствии, а также мыслями, появившимися во время болезни.

Певец информировал, что чувствует себя уже неплохо, хотя еще имеются проявления некоторых остаточных явлений. По его словам, выздоровление наступило не так скоро, как ему хотелось, однако признался, немалое значение в конечном позитивном результате имела моральная поддержка, оказанная ему оказали родными и знакомыми людьми. С ними Лев Лещенко постоянно поддерживал телефонную связь, которая не давала возможности ему упасть духом. Музыкант считает, страх, появляющийся во время заболевания, способен быстро деморализовать человека, поэтому участие близких людей является очень важным фактором выздоровления. Также мэтр отечественной эстрады поблагодарил артистов, которые по прежнему продолжают свою творческую работу в период пандемии – таким образом, по мнению певца, они помогают всем, находящимся на самоизоляции.

Примечательно, что, по словам Льва Лещенко, перед появлением заболевания у него отсутствовали симптомы, которые характеризуются медиками как признаки заражения коронавирусом, наблюдалась лишь сильная слабость. “Кашля и насморка у меня не было”, – отметил исполнитель. Он полагает, таким образом, что симптомы COVID-19 могут быть обманчивыми.