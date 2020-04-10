Карантин в Италии продлили до 3 мая
10.04.2020, 21:08, Новости дня
В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
«Мы подготовили декрет, которым мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это сложное и необходимое решение, за которое я беру полную политическую ответственность», – приводит слова Итальянского премьера РИА «Новости».
Он добавил, что решение было принято по итогам встреч с министрами, экспертами и членам научно-технического комитета и представителями местных властей и профсоюзов.
«Данные эпидемиологической кривой ободряющие. Есть явные признаки того, что наши меры работают, приносят результат», – отметил Конте.
Премьер уточнил, что продление режима касается производственной деятельности, за исключением сферы лесоводства и вырубки лесов.
«Мы еще не можем запустить все в полную силу. Но я обещаю, что если до 3 мая появятся условия, мы постараемся принять меры. С 14 апреля мы открываем книжные, канцелярские магазины и магазины товаров для детей и новорожденных», – сказал Конте.
Напомним, в Италии количество новых заражений коронавирусом за последние сутки составило 1 тыс. 396, что на 10% меньше, чем накануне.
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