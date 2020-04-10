Количество зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс. человек

10.04.2020, 21:08, Новости дня

Число людей с положительным результатом теста на коронавирус в Подмосковье превысило 1 тысячу, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«К сожалению, коронавирус распространяется – мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией – средней тяжести и тяжелых. Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым. Наша задача – не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах», – рассказал губернатор в своем Instagram.

Воробьев отметил, что со следующей недели фактически будет приостановлена стройка школ, детсадов, многоквартирных домов, останутся работать только необходимые предприятия. Фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил – дистанции, маски, контроль температуры.

Кроме того, губернатор рассказал о режиме пропусков для передвижения по дорогам.

«Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», – написал Воробьев.

Губернатор также призвал отнестись к требованиям серьезно, по возможности оставаться дома и внимательно отнестись к здоровью близких.

Напомним, в РФ за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса.

Согласно статистике, число больных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек. Число погибших от коронавируса в мире достигло 100 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.