 

Мнение: Настоящее место

10.04.2020, 21:06, Разное

Путин второй раз за три месяца потерпел сокрушительное и крайне унизительное поражение в области, которую он вне всяких сомнений считал стратегической для себя и своего собственного положения в мире. В конце декабря ему указали на место в газовой войне, сейчас показательно и достаточно жестко наказали руками Саудовской Аравии на нефтяной площадке. И именно углеводороды были для Путина инструментом продвижения его личных политических интересов.

Песков пространно назвал соглашение ОПЕК+ 2.0 выгодным для всех участников рынка, но Путин не выгоду имеет в виду, шантажируя своих "партнеров". Он демонстрирует свой вес и значимость. Теперь его показательно приложили об стол, показав настоящее место в мировой иерархии. Не может криминальный режим, грабящий свою страну, угнетающий свой собственный народ, уничтожающий свою собственную экономику и страну, быть угрозой мировой стабильности. Хулигана рано или поздно ставят на место, а уж тупого гопника тем более терпеть за его выходки не будут никогда.

Место нынешней России – на задворках Третьего мира. И это – итог правления самого Путина, но не козни врагов России. Враги были, есть и будут всегда, это внешний фактор, вирус. Для здорового организма такой фактор не страшен, но если организм глубоко болен – то даже мокрые ноги могут стать причиной пневмонии. Наша болезнь – это Путин и его режим криминальных авторитетов, пришедший к власти в начале нулевых. И пока мы будем ею болеть, мы так и будем опускаться всё глубже. Сегодня нас показательно опустили саудиты. Теперь даже они для нас не ровня. Кто станет нашим следующим уровнем – Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве или Венесуэла – посмотрим. Где Путин – так катастрофа для страны. Это становится аксиомой.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Большие висяки

05.04 / Мнение: Сколько россиян заразится коронавирусом?

05.03 / Милош Бикович, Диана Пожарская и другие на премьере комедии “Отель “Белград”

23.03 / Мнение: Возможный перенос

05.02 / Ученые назвали самого красивого мужчину в мире

10.03 / Над Диснейлендом в Лос-Анджелесе заметили кольцеобразный НЛО

16.02 / Смартфон Moto G Power появится в «облегченном» варианте

15.03 / Лидия Федосеева-Шукшина стала жертвой мошенников

28.03 / Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома»

04.03 / Личное: «Оцени меня, мразь!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска