Врач сравнил социальную защиту работающих с COVID медиков в РФ и США

10.04.2020, 20:53, Новости дня

Врачи, которые контактируют с COVID-положительными пациентами, приравнены теперь в РФ по уровню страхования к военным. На Западе такие специалисты предоставлены сами себе. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД доктор Кирилл Маслиев, комментируя меры поддержки для медработников, о которых ранее сообщил президент.

«Для любого врача основная мотивация – возможность помочь пациенту, вылечить больного. Но принятые президентом беспрецедентные решения, конечно, принесут большую пользу. Медиков, которые напрямую контактируют с вирус-положительными пациентами, президент приравнял к военнослужащим. Можно сказать, что открыл «медицинский фронт», – сказал кандидат медицинских наук, член попечительского совета фонда «День первый» Кирилл Маслиев.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Путин объявил о новых шагах по социальной поддержке россиян, а также специальных выплатах с страховках для врачей. «Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Финансовая составляющая для доктора важна, заметил Маслиев. Он напомнил, что в течение трех месяцев врачам, которые работают непосредственно с заболевшими коронавирусом, теперь будут платить надбавку в 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагается по 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тысяч. Всего из федерального бюджета на эту помощь выделяется порядка 10 млрд рублей.

«Вводятся повышенные страховые гарантии. Как в действующей армии солдат или офицер получает при ранении страховую выплату, медсестры и врачи, в случае заражения, тоже будут получать страховку. Если, не дай Бог, случится какая-то трагедия, то также предусмотрены страховые выплаты семьям, как это принято на армейском уровне», – подчеркнул врач.

Для сравнения: в Соединенных Штатах ситуация обстоит иначе и медики, которые борются там с коронавирусом, к сожалению, менее защищены государством, констатировал Маслиев.

«В США имеет место ситуация, обратная нашей. У них там сдельная оплата труда: сделал операцию – получаешь большие деньги, а если сидишь у койки с пациентом, то получаешь небольшую сумму. Но как раз сейчас все врачи и медперсонал в Америке находятся непосредственно у коек пациентов. Все плановые операции отменены, как и во многих других государствах. Поэтому система оплаты труда снизилась. О дополнительных мотивирующих факторах мне неизвестно», – сказал Маслиев.

«Быстрое распространение коронавируса по США произошло из-за платного характера их медицины. Изначально, чтобы сдать тест на вирус, нужно было заплатить немалые деньги. Поэтому многие люди не сдавали тестов, сидели по домам. В итоге принятые меры оказались запоздалыми, инфекция распространилась молниеносно и сейчас Америка – на первом месте по числу заражений», – отметил Маслиев.

Напомним, что США вышли на одно из первых мест по числу жертв от коронавируса. По последним данным, в стране выявлено около 469 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 17 тысяч.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в мире и РФ представлены на портале стопкоронавирус.рф.