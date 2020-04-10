 

Синоптик: Россияне не заметят неточностей в прогнозах погоды из-за последствий коронавируса

10.04.2020, 20:53, Новости дня

Несмотря на то, что в РФ временно прекращено авиасообщение, обыватель вряд ли заметит какие-то неточности в передаче прогноза погоды, так как данные поступают и с других средств наблюдений, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Гидрометцентре предупредили, что из-за того, в борьбе с коронавирусной инфекцией многие страны приостановили международное авиасообщение, точность прогнозов погоды временно снизится. На борту иностранных лайнеров установлены приборы, передающие на землю данные о скорости ветра, влажности, температуре и давлении в воздухе.

«Я думаю, что по большому счету обыватель даже не заметит, что как-то ухудшилась точность прогноза погоды. Для специалистов, возможно, будут видны изменения на 1 – 1,5 %.  В какой-то степени это скажется на качестве моделирования. Но, даже если взять в пример наш центр, то мы используем несколько десятков моделирований атмосферы, и какого-то серьезного ухудшения качества прогнозов в этой связи я не вижу», – говорит Тишковец.

Сама по себе глобальная система наблюдений всемирной службы погоды объединяет средства наблюдения, развернутые на суше, где расположена большая часть станций, в море, воздухе и космическом пространстве, рассказывает синоптик. Если смотреть на карту сообщений, которые передаются с самолетов гражданской авиации, то основная концентрация идет над Северной Америкой, севером Атлантики и Австралией. Другие районы освещены достаточно слабо.

«Америка, например, возможно, пострадает, потому что у нее более жесткий климат, аллея торнадо, континент расположен между двух океанов, резкие контрасты. Вероятно, для их метеорологов данные с лайнеров жизненно важны, а для евразийской территории я бы не сказал, что это может быть как-то значительно. Нам достаточно и других источников, чтобы минимизировать какие-либо неточности», – считает Тишковец.

С 23 марта РФ временно приостановила международное авиасообщения из-за распространения коронавируса нового типа. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.



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