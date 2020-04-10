 

Врач рассказал, как правильно промывать нос соляным раствором для профилактики коронавируса

10.04.2020, 20:53, Разное

Многие люди стараются для профилактики коронавируса использовать различные средства, как аптечные, так и собственного приготовления. Врач рассказал, как правильно промывать нос соляным раствором, чтобы добиться желаемого результата и не навредить здоровью.
В настоящий момент очень многие люди начали следить за личной гигиеной и тщательнее ухаживать за собой. Многие понимают, это поможет им избежать заражения COVID-19. Не так давно Минздрав РФ опубликовал информацию, донеся до населения способы и средства, позволяющие осуществлять профилактику коронавируса. В их числе озвучена и промывка носа соляным раствором.

Владимир Зайцев, кандидат медицинских наук и врач высшей категории, отметил, это правильный совет, но уточнил, не всем людям он подходит, и если не соблюдать меры предосторожности, можно нанести вред здоровью. Применять данный раствор необходимо в том случае, если в носу имеется слизь. В таком случае удастся избавиться от неё и вымыть микробы, но не нужно полоскать чистый нос, так как это приведёт к иссушиванию слизистой и её повреждению. Она может покрыться корками, потрескаться и начать кровоточить. В таком случае человеку придётся лечиться, используя аптечные средства.

Помимо этого специалист порекомендовал при приготовлении раствора использовать только качественную соль. Нужно исключить загрязнённое сырьё, а также не использовать продукцию, предназначенную для расслабляющих ванн, поскольку её степень очистки не достаточна в данном случае. Лучше всего применять спреи, произведённые специально для данной процедуры. Их состав отвечает всем требованиям и не приведёт при попадании в носоглотку к заложенности среднего уха и воспалению.



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