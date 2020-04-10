Le Figaro – Рим и Мадрид напомнили «эгоистичной Германии», как Европа помогала ей после войны

10.04.2020, 20:50, Новости дня

Отказ Германии от идеи создания общеевропейских долговых облигаций для помощи странам, больше всех пострадавшим от пандемии коронавируса, вызывает недоумение и раздражение в Испании и Италии, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, южноевропейские страны обвиняют немцев в эгоизме и напоминают, что после войны сами помогали Германии остаться на плаву в финансовом отношении.



Reuters

К некоторым словам и воспоминаниям в Германии относятся болезненно, замечает Le Figaro. 31 марта экс-министр экономического развития Италии Карло Календа на страницах крупной немецкой консервативной газеты FAZ призвал Берлин «вспомнить, как великая страна должна вести себя в чрезвычайной ситуации», напомнив, как в 1953 году 21 государство согласилось вдвое сократить долги Германии и продлить срок выплат во избежание дефолта. Италия на той конференции дала согласие на прощение «обескровленной» Второй мировой войной стране долга за 40 лет.

Как отмечает издание, одним из самых читаемых материалов на сайте еженедельника Spiegel остаётся статья, посвящённая «итальянскому гневу» в отношении Германии. В комментариях к тексту один из жителей Апеннинского полуострова написал: «Они оставляют нас истекать кровью».

По словам газеты, в этой южноевропейской стране нарастает ярость в адрес «первой экономики блока», которую обвиняют в эгоизме в условиях кризиса здравоохранения, притом что мест в немецких реанимациях предостаточно, а смертность в 10 раз ниже, чем в Испании и Италии. Тот факт, что Ангела Меркель, в отличие от Эммануэля Макрона, со времён начала кризиса и до минувшего понедельника не проронила ни слова о Европе, довольствуясь утешением своих сограждан, только усиливает раздражение.

Как поясняет издание, конфликт развернулся вокруг так называемых коронабондов — средств, которые позволили бы, в частности, Италии, в упрощённом порядке получать финансирование на рынках посредством совместных долговых облигаций членов еврозоны. Берлин эту идею не поддерживает. Возмущение упорным отказом Германии от идеи «плана Маршала» для Европы, подобного тому, которым воспользовалась ФРГ после войны, выразила и Испания.

В экономическом плане Германия не желает выступать в роли поручителя для стран, в прошлом не отличавшихся бюджетной экономией, в политическом — правительство Ангелы Меркель не хочет создавать брешь, в которую просочится крайне правая партия АДГ, временно ушедшая с передовых позиций из-за кризиса. Как уже заявил её лидер Йорг Мойтен, «ни коронавирус, ни евро не оправдывают того, что немецких налогоплательщиков пустили по миру за долги всей Европы».

С другой стороны, представители левых отмечают, что «большинство государств-членов требуют совместных долговых облигаций». «Европа ждёт сильного проевропейского сигнала от правительства», — подчеркнула депутат партии зелёных Франциска Брантнер.

По словам газеты, проблема недостатка солидарности со стороны Германии вызывает споры как внутри страны, так и в Италии. «Германия олицетворяет собой страну, которая диктует правила и мешает двигаться вперёд», — констатирует преподаватель в университете для иностранцев в Перудже Федерико Нилья. Несмотря на то что Германия разместила в своих больницах 70 итальянских пациентов, этот жест вызвал меньшую признательность, чем помощь России, Китая или Албании, констатирует эксперт.