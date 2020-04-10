 

ФСИН сообщила о контроле ситуации в колонии под Иркутском

10.04.2020, 20:48, Новости дня

Ситуация в исправительной колонии в Ангарске, где заключенные устроили беспорядки и поджог, находится под контролем, сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области.

«Обстановка в ИК-15 находится под контролем. В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и следственного комитета», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

В настоящее время проводится оценка ущерб, передает РИА «Новости».

Напомним, СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту бунта в колонии. По версии следствия, во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения.

После этого в колонии начался пожар, по некоторым данным, возгорание возникло в результате поджога. Также сообщалось о столкновениях заключенных с бойцами спецназа ФСИН.



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