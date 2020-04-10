Собянин объявил об увеличении поддержки семей с детьми на фоне коронавируса

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10.04.2020, 20:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат размер пособия на ребенка от трех до семи лет на фоне борьбы с распространением коронавируса.

«Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года. Повышение пособия – мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса», – написал Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что в нынешней ситуации сложно судить о реальных доходах семьи по справкам за прошлые месяцы.

«Поэтому в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице. Соответствующий указ я также сегодня подписал», – подчеркнул мэр.

Он добавил, что повышение должно затронуть 90 тыс. детей в городе.

«Так как апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля)», – сказал глава города.

Напомним, в пятницу Собянин заявил, что со следующей недели в городе начнут постепенно вводить пропускной режим. Кроме того, в столице будет приостановлена работа каршеринга и ряда организаций.



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