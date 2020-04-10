 

Число погибших от коронавируса в мире достигло 100 тыс. человек

10.04.2020, 20:48, Новости дня

Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире достигло 100 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 10 апреля число заразившихся коронавирусом во всем мире составило 1 млн 650 тыс.  210 человек, скончались 100 тыс. 376 человек, выздоровели более 368 тыс., информирует РИА «Новости».

Напомним, в РФ за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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