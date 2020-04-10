 

Мнение: В Москве введут пропускной режим

10.04.2020, 20:40, Разное

В связи с увеличением числа заболевших и умерших (кривая очевидно начинает серьезно идти вверх), Собянин официально анонсировал введение пропускного режима в Москве со следующей недели. Нарушителей будут штрафовать.
Также с 13 по 19 апреля будет остановлена работа большинства организаций и предприятий Москвы, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.
Также будут приостановлены большинство строительных работ.
Собянин официально признал, что ситуация в столе ухудшается и предринятые ранее меры оказались недостаточно эффективны.

Источник: Colonel Cassad



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