Мнение: В Москве введут пропускной режим

10.04.2020, 20:40, Разное

В связи с увеличением числа заболевших и умерших (кривая очевидно начинает серьезно идти вверх), Собянин официально анонсировал введение пропускного режима в Москве со следующей недели. Нарушителей будут штрафовать.

Также с 13 по 19 апреля будет остановлена работа большинства организаций и предприятий Москвы, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Также будут приостановлены большинство строительных работ.

Собянин официально признал, что ситуация в столе ухудшается и предринятые ранее меры оказались недостаточно эффективны.