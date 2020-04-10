Ценовые войны на нефтяном рынке: мир или временное затишье?

10.04.2020, 20:39, Новости дня

Нефтяная картель 23 стран ОПЕК+, во главе с Россией и Саудовской Аравией, договорились сократить производство нефти, положив конец ценовой войне, которая на фоне снижения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса привела к рекордному снижению цен на нефть.

Стороны предварительно договорились сократить общую добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на 2 месяца – с мая до июня 2020 года. С июля по декабрь – на 8 миллионов баррелей в сутки, и с января 2021 гола до апреля 2022 года – на 6 миллионов баррелей в сутки. За исходный уровень, от которого будет отчитываться сокращение, взят показатель добычи нефти от октября 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России – они начнут с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Для обеих стран предусмотрено снижение на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Для вступления соглашения в силу, картель должен был получить согласие Мексики, которая, под давлением США, в последний момент все же подтвердила готовность сократить добычу на 350 тысячу баррелей.

ОПЕК+ также призвала все крупные страны-производителей нефти внести свой вклад в усилия по сокращению нефти и стабилизации рынка. Как ранее сообщали СМИ, организация ожидает от стран, не входящих в картель, снизить свою добычу нефти на 5 миллионов баррелей в день. В этом случае совокупное сокращение нефти на мировом рынке достигнет приблизительно 15 миллионов баррелей в сутки, однако, аналитики считают, что этого недостаточно – спрос на нефть уже упал до 30-35 миллионов баррелей в сутки.

Саудовская Аравия и Россия, а также ряд других стран хотели бы видеть и США стороной соглашения по снижению нефти. Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может участвовать в соглашении неформально посредством сокращения добычи нефти самими американскими производителями, диктуемом рынком.

Министры энергетики стран «Большой двадцатки», которое созвала Саудовская Аравия, также проводят в пятницу, 10 апреля, совещание по вопросам снижения добычи нефти. Русская служба “Голоса Америки” попросила экспертов прокоментировать последние события на мировом рынке.

Бен Кахилл: правительство США не может заставить американских производителей нефти снизить свою добычу

Эксперт Центра стратегических международных исследований Бен Кахилл (Ben Cahill, CSIS) говорит, что сокращения добычи на оговоренные ОПЕК+ 10 миллионов баррелей в сутки будет недостаточно, однако достижение соглашения является исключительно важным в нынешней ситуации.

«В течение месяца мы наблюдаем полный хаос на рынке нефти. ОПЕК отошел от управления рынком. Саудовская Аравия и Россия вовлеклись в ценовую войну в самое неподходящее для этого время», – отмечает Бен Кахилл.

Касаемо переговоров «Большой двадцатки», эксперт не ожидает, что министры участвующих стран объявят о регулируемых их странами сокращениях нефти, оставив снижение производства на рыночные силы. Эксперт выражает надежду на то, в совокупности с сокращениями со стороны ОПЕК+ этого будет достаточно для стабилизации рынка.

Однако, будет ли это сделано и сократят ли США добычу нефти еще дополнительно, на чем настаивает ряд стран, остается неясным.

В США нефтяная отрасль находится в руках частного сектора и в стране существует сильное антимонопольное законодательство, которое работает против принудительного сокращения нефти, в частности, со стороны правительства. В самой американской нефтяной индустрии нет согласия по поводу необходимости сокращений и участия в официальных соглашениях.

«У правительства США в действительности нет возможности вмешаться и заставить производителей снизить производство из-за антимонопольных законов, – говорит Бен Кахилл. – Были предположения, что Комиссия железных дорог Техаса (RRC, государственное агентство, которое регулирует нефтегазовую промышленность в штате Техас – В.Е.) и регулирующие органы других штатов захотят собраться вместе и договориться о сокращениях. Но это кажется маловероятным».

Скорее всего США объявят об ожидаемых сокращениях в своей нефтяной индустрии в результате рыночных сил, считает эксперт, отметив, что это лучшее, что может на данный момент предложить США. Учитывая сложную ситуацию на нефтяном рынке, Россия и Садовская Аравия, скорее всего согласятся с предложениями Вашингтона.

«Россия и, возможно, Саудовская Аравия и другие государства хотят получить какие-то заверения в том, что нефтяной сектор Соединенных Штатов также заплатит цену и что добыча нефти в Соединенных Штатах снизится. Я думаю, довольно ясно, что это произойдет», – говорит эксперт, отметив, что особенно сложная ситуация сложилась для производителей нефти из сланца.

«Но проблема для России и других заключается в том, что с начала создания формата ОПЕК+ в 2017 году, они чувствовали, что США были «бесплатным пассажиром», а сектор сланцевой нефти США выигрывал от всех сокращений, которые проводили страны ОПЕК+. Да, мы увидим снижение производства в США, но я думаю, что это раздражение в связи с «бесплатным проездом» сланцевой индустрии будет продолжаться, – добавляет эксперт. – Особенно если ОПЕК + продолжит сокращать добычу в течение этого года».

В целом, как считает Бен Кахилл, если страны ОПЕК+ окончательно договорятся о сделке посредством регулируемых сокращений, то остальные производители нефти последуют сокращениям по правилам рынка, что автоматически решит проблему избытка нефти.

«Рынок решит эту проблему сам, потому что на эту нефть нет спроса. Не хватает покупателей, спрос со стороны переработчиков невелик, мы видим нехватку нефтехранилищ. Так что, сокращения производства произойдут в ближайшие месяцы сами по себе», – заключает эксперт.

Михаил Крутихин: по новому соглашению России грозит потеря половины ее экспорта

10 миллионов баррелей явно недостаточно для того, чтобы устранить фактор переизбытка нефти на мировом рынке, считает российский аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. Он согласен с оценкой рядя экспертов, что требуется дополнительное сокращение добычи «черного золота» еще как минимум на 5 миллионов баррелей для относительной стабилизации ситуации.

«По разным оценкам падение спроса составляет от 18 до 35 миллионов баррелей в сутки. Это та лишняя нефть, которую надо убирать, чтобы сбалансировать спрос и предложение», – отмечает Михаил Крутихин, отметив, что давление на нефтяные цены может продолжиться.

Что касается новой сделки ОПЕК+, то по оценке Михаила Крутихина, от нее в первую очередь выиграла Саудовская Аравия, в то время как Россия согласилась на худшие условия, чем действовали до распада предыдущей сделки ОПЕК+.

«За точку отсчета по сокращению для саудовцев взяли не их реальную добычу в настоящий момент, а уровень российской добычи в апреле – 11, 3 миллионов баррелей в сутки (вместе с конденсатом, который в сделке не учитывается – В.В.). Обе страны обязались сократить добычу до 8,75 миллионов баррелей в сутки, – поясняет аналитик. – Но фокус в том, что Россия, по факту, должна урезать добычу сильнее, чем кто-либо другой. А Эр-Рияд – в большой выгоде, так как он получил хорошую возможность для маневра».

«Россия три года подряд обманывала ОПЕК+, заявляя, что сокращает добычу нефти, а на самом деле увеличивая ее, – добавляет Михаил Крутихин, отметив, что Москва «снимала сливки» за счет снижавших добычу Саудовской Аравии и ее партнеров, что поддерживало относительно высокие цены на нефть.

«Возможно, в Кремле осознали резавшую глаза ошибочность своего решения по выходу из сделки с ОПЕК+ 6 марта», – не исключает аналитик, по оценке которого новые договоренности для России являются крайне невыгодными.

«По новому соглашению России грозит потеря половины ее экспорта, – отмечает эксперт. – Если мировая цена подскочит до 40-45 долларов за баррель, то оживятся компании, занимающиеся добычей нефти из сланцевых пород. Они очень быстро отреагируют и вернутся в рабочее состояние, чего нельзя сказать о российских нефтяниках».

Если Москва в действительности будет строго выполнять взятые на себя обязательства новой сделки ОПЕК+, то это может привести к коллапсу российской нефтяной индустрии, констатирует Михаил Крутихин. Вместе с тем аналитик затруднился сказать, почему Россия пошла на столь значительные уступки.

Это может быть связано с желанием сохранить отношения с Эр-Риядом, или возможными договоренностями с США, в том числе по смягчению санкций в будущем, не исключает он. Также, одним из рычагов давления могла стать и возможность введения дополнительных пошлин на поставки российской нефти, о которой раньше заявлял президент Трамп. «К эмбарго вполне могли присоединиться и союзники США», – полагает российский эксперт.