 

В Иркутской колонии произошел бунт из-за избиения заключенного

10.04.2020, 20:39, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газаЗаключенные колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области 10 апреля подняли бунт из-за избиения одного из осужденных сотрудником ФСИН. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитную организацию “За права человека”.

Бунтующие заключенные подожгли несколько зданий. На территорию колонии введен спецназ.

Заключенные записали видео, в котором пожаловались на издевательства и избиения. 9 апреля сотрудник колонии зашел в барак для нарушителей режима и избил одного из осужденных, тот нанес себе травмы. За это его избили еще раз. В знак протеста еще несколько заключенных нанесли себе травмы. Они записали обращение из горящей промзоны колонии. “Сейчас все догорит, и у нас будет беда. Нас будут убивать,” – говорят заключенные на видео. 

 

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что осужденные исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения. Он якобы госпитализирован с телесными повреждениями. В ведомстве обстановку в колонии назвали “контролируемой”.

Правозащитники эту информацию отрицают. По сведениям, полученным от родственников заключенных, спецназ забросал территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Заключенных якобы избивают. Правозащитников в колонию не пускают. Следственный комитет по Иркутской области завел на осужденных уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По информации правозащитницы Ольги Романовой, в колонии №15 в Иркутской области бунты заключенных происходили и прежде.



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