Дни гопника

10.04.2020, 20:38, Разное

Что происходит с криминалом во время пандемии и ждет ли нас волна «преступности отчаяния».

Закрытие предприятий и массовая самоизоляция нанесли ущерб не только кафе, гостиницам и парикмахерским. Законы рынка оказались едины для всех, и вслед за законопослушными гражданами убытки наконец-то начал нести криминалитет. Как пандемию переживет мафия попрошаек, упадет ли рынок секс-услуг, какие риски испытывает наркорынок и почему коронавирус пополнит ряды трудовых рабов — узнавали корреспонденты «Новой».

Хозяева попрошаек решили «пересидеть» коронавирус вместе со всеми. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Урал. 7 апреля 2020 года, 13.20. На площади перед Южным автовокзалом Екатеринбурга пусто. На парковке соседнего ТЦ «Мегаполис» гуляет одинокий охранник.

В обычные дни вдоль тротуаров на улице 8 Марта рядом с автовокзалом и торговым центром усаживаются женщины с детьми, просят милостыню.

— Здесь работают цыгане, — подтверждает сотрудник ТЦ. — Они обычно появляются к семи утра и могут сидеть до позднего вечера. А потом уходят куда-то в сторону улицы Циолковского.

Если на перекрестке улиц 8 Марта и Циолковского повернуть направо и пройти до упора, придешь в небольшой цыганский поселок. Местные, правда, отрицают, что это они «работают» перед автовокзалом. А кто там «работает» — мол, неизвестно.

Но уже вторую неделю перед автовокзалом не «работает» никто. Коронавирус и массовая самоизоляция сделали попрошайничество невыгодным бизнесом: прохожих на улицах мало, зато полицейских много — часто не «своих», не тех, с кем «есть договоренности».

«Нищие» исчезли не только в Екатеринбурге.

— Если раньше у нас было 3-4 обращения в день о том, что такую-то бабушку удерживают и заставляют заниматься попрошайничеством, то теперь таких обращений — одно в неделю, — говорит руководитель волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников.

«Попрошайки исчезли с насиженных мест в Москве, и при этом нигде не всплыли. Значит, их хозяева решили, что нужно "пересидеть" коронавирус».

Мельникову известен случай, когда хозяева просто «бросили» нескольких бабушек после того, как те за день не смогли заработать и тысячи рублей (средний заработок московского «нищего» сегодня — около 4000 рублей в день).

«Многие дельцы от удара не оправятся»

Плохие времена настали и для наркодилеров. Судя по отзывам в «даркнете», в 20-х числах марта прекратили работу десятки интернет-магазинов.

— Распространители наркотиков стали заметнее, — говорит координатор общественной организации «Общее дело» и бывший вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин. — Я хожу в магазин, хожу в аптеку и вижу, что людей на улицах значительно меньше, чем обычно. Соответственно, шансов «затеряться» у закладчиков тоже меньше. Они оголились. И их проще задержать.

По словам учредителя «Города без наркотиков» Андрея Кабанова, большинство мест, где делаются закладки, — уже «пристреляны» полицией.

Где раньше было людно — теперь пусто. Наркурьеры «оголились». Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Нелегальные торговые площадки в условиях повышенных рисков делятся на две категории: одни ушли в «самоизоляцию», предупредив об этом своих клиентов, другие начали повышать ставки для кладменов.

— Если раньше одна граммовая закладка амфетамина в «даркнете» стоила 800–1000 рублей, то сейчас — уже 1400–1600. Это те деньги, которые получит именно кладмен, — говорит источник «Новой», знакомый с рынком наркотиков. — «Магазины» пытаются поддержать закладчиков, но эта поддержка, на самом деле, совершенно несоразмерна рискам для последних: их действительно, к счастью, стали задерживать гораздо чаще.

Получить официальную статистику МВД по задержаниям «закладчиков» не удалось. Подобные отчеты делаются поквартально, текущий квартал, в котором и стартовала охота на наркоторговцев, — только начался.

— По наркобизнесу также бьет общее безденежье, — говорит Андрей Кабанов. — И вот оно может поставить на наркотиках крест. Потому что даже когда пандемия закончится, экономический кризис останется. Уже сейчас идут сокращения, закрываются предприятия. Складывается ситуация, когда денег просто нет. А наркотики все-таки дело затратное.

«Наркобизнес от коронавируса и его экономических последствий пострадает точно, и многие дельцы от этого удара уже не оправятся», — говорит собеседник «Новой».

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