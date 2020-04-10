Редкий выход: Диана Крюгер на прогулке с дочкой в Лос-Анджелесе

10.04.2020, 20:30, Разное

Несмотря на пандемию коронавируса, которая затронула США в полной мере, папарацци не следуют режиму #stayathome и продолжают следить за знаменитостями. На днях “досталось” Диане Крюгер, которая ради дочери ненадолго нарушила режим самоизоляции и отправилась с ней на прогулку в один из безлюдных парков Лос-Анджелеса. Компанию актрисе составила ее мама, Мария-Тереза, которая помогает звезде следить за малышкой.

Для прогулки Диана выбрала универсальный наряд: удобные джинсы модной длины выше щиколотки она дополнила серым свитером, объемной футболкой и белыми кедами, незаменимым символом городского кэжуала. Дочку, имя которой до сих пор держится в тайне, Диана одела под стать: похожие белые кроссовки и костюмчик в серой цветовой гамме, в котором удобно не только бегать и собирать листья, но и кататься на самокате.

Диана Крюгер с дочкойНапомним, Диана Крюгер впервые стала мамой 2 ноября 2018 года. Имя девочки родители до сих пор держат в секрете. Еще в начале января Диана и Норман Ридус обращались к папарацци с просьбой уважать их личную жизнь и не делать фотографии дочери. Однако репортеры к словам пары не прислушались и продолжили охотиться за заветными кадрами. Диана сперва настаивала на своем, прикрывая коляску пеленкой или пряча личико малышки в слинге, но вскоре ей это надоело, и в апреле она впервые показала миру дочь.

Спустя некоторое время после родов 43-летняя Диана дала редкое интервью на тему личной жизни и рассказала, почему созрела на материнство лишь в таком возрасте.

Раньше я была очень эгоистичная и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью посетило меня только после 35. Тогда я подумала: “А почему бы и нет”. И просто стала ждать подходящего человека, – рассказала Крюгер интернет-журналу PorterEdit.

Норман Ридус, по признанию актрисы, оказался тем самым мужчиной, с которым она хотела бы познать радость материнства. Кстати пришелся и родительский опыт Нормана – от предыдущих отношений с Хеленой Кристенсен у него есть сын Мингус Люсьен Ридус, которому сейчас уже 20 лет.

Диана Крюгер с дочкой Диана Крюгер с дочкой