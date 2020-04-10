Москва передала странам СНГ более 1,5 тыс. тест-наборов для выявления COVID-19

10.04.2020, 20:30, Новости дня

Москва передала странам СНГ более 1,5 тыс. тест-наборов для выявления COVID-19, планируется передать еще 3 тыс. наборов, сообщили в пресс-службе МИД России.

«В комиссии создан и функционирует временный координационный совет для мониторинга ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавируса, а также выработки мер оперативного реагирования. Наряду с этим в рамках «пятерки» подготовлен обширный комплекс мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавируса, утвержденный главами правительств в ходе заседания Евразийского межправительственного совета 10 апреля», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Как отмечено в комментарии, вопросы борьбы с пандемией станут центральной темой внеочередной встречи членов Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в формате видеоконференции в ближайшие дни.

Кроме того, в рамках СНГ активно задействован Координационный совет по проблемам санитарной охраны территорий от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. Его внеочередное заседание по проблеме COVID-19 пройдет 21 апреля.

Также в исполкоме СНГ создана рабочая группа по мониторингу ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты ежедневного мониторинга ситуации в СНГ и принимаемых странами мер направляются в государства.

«Активное взаимодействие с государствами-участниками СНГ по борьбе с болезнью, ее распространением и последствиями ведется и на двусторонней основе. В эти страны уже передано более 1,5 тыс. российских тест-наборов (на 100 исследований лабораторной диагностики нового коронавируса каждый). По просьбам этих стран планируется дополнительно передать еще более 3 тыс. тест-наборов (в том числе почти 2 тысячи наборов реагентов для пробоподготовки), – отмечено в комментарии.

Напомним, впервые Роспотребнадзор разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции. Как ранее отмечала ВОЗ, РФ предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов в рамках предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, ФМБА представило тест-системы для выявления коронавируса за 15-20 минут.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.