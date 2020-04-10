Заседание министров энергетики G20 завершилось «успешными» договоренностями

10.04.2020, 20:30, Новости дня

По результатам заседания министров энергетики G20 были достигнуты «успешные договоренности», сообщил знакомый с ситуацией источник.

При этом заседание затянулось, из-за того, что ряд европейских стран блокировали подписание финального коммюнике из-за разногласий по вопросу оценки масштабов нефтяного кризиса, сообщили несколько источников.

«Некоторые страны ЕС блокируют (подписание, – прим. ВЗГЛЯД)», – объяснил один из собеседников ТАСС.

По словам другого источника, Великобритания выразила несогласие с общими оценками Лондон считает, текст коммюнике надо смягчить, так как «кризис не такой сильный, как кажется».

При этом взгляды России, Саудовской Аравии, США, Канады и Бразилии совпадают. По оценкам ОПЕК, потребление нефти в мире в апреле упадет на 20 млн баррелей в сутки.

Также завершение переговоров затянулось из-за позиции Мексики. «Задерживаются из-за позиции Мексики», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, министры энергетики стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в формате видеоконференции по вопросу стабилизации ситуации на рынке нефти в условиях пандемии коронавируса.