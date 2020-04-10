Ученые создали капсулу с сенсорами для измерения уровня газов в желудке

10.04.2020, 20:30, Разное

Созданная австралийскими исследователями капсула поможет измерять уровень желудочных газов. При наличии данных о работе ЖКТ, эксперты смогут разработать комплексное лечение разных болезней.

Группа научных сотрудников Университета Мельбурна разработала капсулу-таблетку со специальной системой сенсоров, которая помещается внутри. Внедренные датчики при распаде оболочки выполняют сканирование уровня водорода, кислорода и прочих элементов, принимающих участие в пищеварении. Сенсоры функционируют в автоматическом режиме, в чем и заключается особенность этого инновационного изобретения специалистов из Австралии. Полученная информация передается через ресивер RF благодаря соединению Bluetooth.

Ученые более кардинальную картину происходящих в желудке действий сумели получить методом измерения уровня элементов данной среды и самочувствия некоторых групп бактерий. Проведенные начальные клинические испытания продемонстрировали позитивный результат, но специалисты намерены продолжать работу в этом направлении.