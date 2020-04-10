 

Новый смартфон Honor 30 Pro показали на фото

10.04.2020, 20:18, Новости дня

В Сети опубликовали технические характеристики и фотографии нового смартфона Honor 30 Pro.

Аппарат будет предложен публике уже на следующей неделе, однако рассмотреть дизайн не составит труда уже сейчас. Смартфон Honor 30 Pro получил загнутые края на задней части корпуса. Кроме того, новинка похвастается 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 на 2340 мАч. Смартфон получит фронтальную камеру, которая врезана в экран устройства с модулем 32 мегапикселя.

Основная камера обладает главным датчиком 50 мегапикселей. Новый гаджет имеет встроенный восьмиядерный процессор Kirin 990 5G, а также 8 гигабайт оперативной памяти. Новинка получила 128 гигабайт постоянной памяти, а также 256 гигабайт в топовой комплектации смартфона. Устройство имеет батарею 3900 мАч, а также поддерживает новую платформу Android 10.



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