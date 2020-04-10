Новый ноутбук Lemur Pro работает без подзарядки 21 час

10.04.2020, 20:18, Новости дня

Компания System76 сообщила о поступлении в свободную продажу нового ноутбука Lemur Pro, отличающегося своей автономностью.

Вместе с тем первое появление продукции бренда состоялось в 2016 году с модель Lemur, однако теперь производитель намерен увеличить объем продаж за счет более профессиональной модели. Аппарат способен проработать в автономном режиме при использовании сети Интернет до 21 часа, чем не могут похвастаться большинство современных ноутбуков.

Кроме того, ноутбук Lemur Pro получил мощный четырехядерный процессор Intel Core 10 с 8-40 гигабайтами оперативной памяти. Размер твердотельного диска устройства составляет от 240 гигабайт до 2 терабайт. В стартовой версии цена ноутбука составляет 1099 долларов.