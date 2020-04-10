Продажи Tesla в Китае достигли рекордного уровня

10.04.2020, 20:18, Новости дня

Американская компания Tesla в прошлом месяце продала рекордное количество электрокаров на рынке Китая.

В частности, за март общее количество сделок превысило 10,1 тысяч машин, тогда как этот результат является самым высоким за все время с момента начала продаж автомобилей в стране. Кроме того, около трети от общего числа реализованных электрокаров Tesla собраны на местных предприятиях.

В феврале американские электрокары Tesla продали в количестве 3,9 тысяч машин, тогда как в первом месяце 2020 года количество сделок достигло 2,6 тысяч автомобилей. В Шанхае запланировали строительство нового завода, на котором смогут каждый год выпускать до 150 тысяч машин Tesla. На такую работу будут инвестированы свыше 2 миллиардов долларов.