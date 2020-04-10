 

Продажи Tesla в Китае достигли рекордного уровня

10.04.2020, 20:18, Новости дня

Американская компания Tesla в прошлом месяце продала рекордное количество электрокаров на рынке Китая.

В частности, за март общее количество сделок превысило 10,1 тысяч машин, тогда как этот результат является самым высоким за все время с момента начала продаж автомобилей в стране. Кроме того, около трети от общего числа реализованных электрокаров Tesla собраны на местных предприятиях.

В феврале американские электрокары Tesla продали в количестве 3,9 тысяч машин, тогда как в первом месяце 2020 года количество сделок достигло 2,6 тысяч автомобилей. В Шанхае запланировали строительство нового завода, на котором смогут каждый год выпускать до 150 тысяч машин Tesla. На такую работу будут инвестированы свыше 2 миллиардов долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / У Медведева появился глава секретариата и помощник

27.02 / Во Франции признали невиновной экс-участницу Femen, которая воткнула осиновый кол в восковую фигуру Путина

25.02 / Зеленский задумался о смене премьера

11.02 / От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

05.03 / МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие

20.02 / Госдума приняла закон о почетном звании «Город трудовой доблести»

16.03 / За 100 дней “Дальневосточной ипотеки” 300 семей в Забайкалье получили жилье

04.02 / Банк развития Китая выпустит облигации для борьбы с коронавирусом

06.03 / Асад оценил результаты переговоров президентов РФ и Турции

30.03 / Мурманская область перешла на режим самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска