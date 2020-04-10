Общество: Врачи просят помощи у россиян

10.04.2020, 20:16, Новости дня

Большинство россиян соблюдает режим самоизоляции, говорят социологи. Тем не менее, в последние дни отмечается увеличение машин и людей на улицах городов. Хорошая погода может спровоцировать россиян на массовый выезд за город на пикники в выходные. При этом вирусологи предупреждают — пик заболеваемости еще не пройден и предстоящие дни имеют важное значение в борьбе с коронавирусом.

Пик распространения коронавируса ожидается в ближайшие 10-15 дней, говорят российские вирусологи, именно поэтому именно в эти выходные – 11-12 апреля – особенно важно соблюдать меры по самоизоляции. Но в предстоящие субботу и воскресенье на большей части Европейской РФ ожидается относительно теплая погода. А значит, многие люди, устав от самоизоляции, окажутся перед сильным соблазном — выйти «всего на часок» на прогулку в парк или выехать на лес на шашлыки.

Оптимальная температура для передачи коронавируса – от +5 до +12 градусов, напомнил «Интерфаксу», эксперт из Cанкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. А именно такая температура в выходные ожидается в Москве и Петербурге, где сложилась самая трудная эпидемиологическая обстановка. Добавим, что всего в стране уже почти 12 тысяч вирус-позитивных, и к утру пятницы был отмечен рекордный рост – за сутки их стало больше на 1786 человек. Больше тысячи из них – в столице.

Высшая точка пандемии в РФ еще не пройдена, сообщили Владимиру Путину на совещании в среду ведущие российские эпидемиологи, – и на этот факт президент обратил особое внимание граждан.

Исходя из опыта других стран, самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии, сообщил Путин по итогам совещания. «Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели», – цитировал президента сайт Кремля. В своем обращении президент тогда призвал россиян: «От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

При этом Путин поблагодарил россиян за ответственность, которую они уже успели проявить в последнее время. «Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы».

Действительно, подавляющее большинство россиян серьезно относиятся к рекомендациям врачей и властей. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованного на этой неделе, 81% респондентов сказал, что и они сами, и их окружение соблюдают режим самоизоляции. В столице эта доля еще выше и составляет 90%. При этом, около 76% опрошенных россиян сообщили, что ограничили контакты, сидят дома или «уехали в отдаленное место».

Однако тревогу внушает показатель индекса самоизоляции «Яндекса» (о котором недавно подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД). В четверг в столице индекс составил всего 2,7 балла – напомним, 5 баллов означает полное соблюдение карантинного режима. Это не только столичная проблема. Например, если в Пскове утром в четверг индекс самоизоляции был 5, то вскоре упал до 3,1, констатировала ГТРК Псков.

В пятницу число машин, выехавших на столичные дороги, увеличилось почти на 100 тысяч в сравнении с предыдущей неделей, сообщил департамент транспорта Москвы. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин был вынужден предостеречь: пик вспышки коронавируса в Москве еще не наступил.

Зато нагрузка на столичную систему здравоохранения в последние дни резко выросла – из-за пациентов, у которых коронавирусная пневмония протекает в тяжелой форме, больницы и скорая помощь работают на пределе, предупредила заместитель Собянина Анастасия Ракова.

В Минздраве РФ допускают, что рост заболеваемости мог подхлестнуть предыдущий массовый выход на шашлыки – 26-29 марта. Один инфицированный начинает выделять вирус в среднем через неделю-две и заразит следующих 5 человек, а они – в следующие одну-две недели еще 5 человек, разъяснила газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова.

Если россияне продолжат нарушать режим самоизоляции, то ранее принятые правительством меры против распространения коронавируса окажутся бессмысленными, и придется вводить более жесткие ограничения,

сказал газете ВЗГЛЯД Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Вероятно, нам стоит ужесточить меры, потому что мы видим, что публика, в общем-то, в связи с весенним солнышком вышла на улицу,– посетовал врач. – Все как-то забывают о своих обязанностях по домашней самоизоляции. Люди же должны понимать, что меры приняты не просто потому, что было холодновато на улице».

«Если в течение двух недель более 70% населения выполняет условия самоизоляции, то можно ожидать существенного спада заболевания еще через 14-18 дней, – отметила Малининкова. «Нужно собрать силы в кулак и продолжать находиться дома. Это позволит максимально затормозить распространение инфекции – а значит, и приблизить возвращение к нормальной жизни», – призвал в комментарии газете ВЗГЛЯД еще один врач доктор медицинских наук, Владимир Чуланов, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эти дни активно участвует в работе волонтерского штаба по помощи пожилым россиянам. Она рассказала газете ВЗГЛЯД, что волонтеры делают все возможное для помощи людям старшего возраста – в частности, налажена доставка продуктов, а самих волонтеров снабдили масками, перчатками и другими средствами защиты.

Пушкина призывает россиян проявить терпение: «Вне зависимости от погоды, необходимо соблюдать все требования самоизоляции, установленные правительством и администрациями городов».

Есть большая вероятность, что повтор массового выхода на пикники опасен, поделился с газетой ВЗГЛЯД блогер и публицист Максим Кононенко.

«Настали теплые дни – и со вчерашнего дня начался рост распространения COVID-19 в Москве. Эти выходные и следующая неделя будут решающими. Очень важно понимать, что, выходя на улицу, ты подвергаешь опасности не только себя, но и других людей, которых ты можешь заразить», – напоминает блогер.

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