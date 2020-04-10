 

Число работающих сотрудников на предприятиях Москвы сократится в 10 раз

10.04.2020, 20:16, Новости дня

На предприятиях промышленности Москвы с 13 по 19 апреля число работающих сотрудников сократится в 10 раз, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«На прошедшей рабочей неделе на предприятия выходили порядка 3 миллионов человек, на следующей это число значительно сократится. Так, в промышленности Москвы будет задействовано порядка 300 тысяч человек», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции объявил о постепенном введении пропускной системы в городе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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