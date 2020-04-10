Число работающих сотрудников на предприятиях Москвы сократится в 10 раз
10.04.2020, 20:16, Новости дня
На предприятиях промышленности Москвы с 13 по 19 апреля число работающих сотрудников сократится в 10 раз, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«На прошедшей рабочей неделе на предприятия выходили порядка 3 миллионов человек, на следующей это число значительно сократится. Так, в промышленности Москвы будет задействовано порядка 300 тысяч человек», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции объявил о постепенном введении пропускной системы в городе.
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