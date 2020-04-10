Самбурская причислила Муцениеце к “разведенкам”, пиарящимся на собственных проблемах

10.04.2020, 20:09, Разное

Недавно в Instagram было опубликовано видеообращение актрисы Агаты Муцениеце, в котором она обвинила своего супруга Павла Прилучного в избиениях и грубом отношении. На фоне сочувственных проявлений друзей артистки, комментарии телеведущей Настасьи Самбурской по этому поводу были не столь дружелюбными.

В частности, как пишет авторитетное интернет-издание Starhit.ru, Настасья Самбурская видит в поступке Агаты Муцениеце попытку “попиариться” на основе личных проблемных взаимоотношений с мужем. Ведущая посоветовала коллеге по шоу-бизнесу оформить поскорее развод и “идти работать”. Слёзные же обращения к поклонникам красавица считает характерной особенностью многих “разведёнок”, старающихся свои страдания демонстративно вынести на публику, рекламируя таким образом свой образ. К слову, Самбурская саркастически “посетовала” на то, что сама, испытывая в свое время драму из-за болезненного разрыва с супругом, не воспользовалась таким эффективным методом для пиара.

Видеообращение, которое было раскритиковано Настасьей Самбурской, появилось в микроблоге Нонны Муцениеце, матери супруги Прилучного. В нем, в частности, Агата Муцениеце заявила о том, что её муж, развод с которым был анонсирован еще в феврале текущего года, во время совместной с ней семейной самоизоляции злоупотреблял алкоголем, позволял себе рукоприкладство и даже решился выгнать жену вместе с детьми из дома.