Симоньян рассказала, как тяжело далось Собянину решение о введении пропускного режима в Москве

10.04.2020, 20:08, Новости дня

Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести пропускной режим в столице.

«Зная Собянина и людей, которые с ним работают, я могу себе представить, как тяжело далось решение о пропусках. Это люди, которые любят, когда Москва гуляет, катается на роликах, великах, на катках, выплескивается семьей на ярмарки, праздники, площади, фейерверки», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

По ее словам, «опустошенная» и «неживая» Москва доставляет Собянину «физическую боль».

«Но видеть пробки из скорых у городских больниц – еще больнее, конечно», – заключила она.

Напомним, вечером в пятницу Собянин объявил о постепенном введении пропускной системы в Москве со следующей недели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.