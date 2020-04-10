В СБУ заявили о нарушениях при тестировании на коронавирус в Николаевской области

10.04.2020, 20:06, Новости дня

При тестировании жителей Николаевской области на коронавирус были допущены нарушения. Об этом 10 апреля на сессии облсовета заявил начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, сообщает издание 0512.ua.

По его словам, медперсонал допускает нарушения при отборе биологических материалов у пациентов, у которых подозревается наличие коронавирусной инфекции.

“В частности, медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины”, – сказал Герсак.

В связи с этим обстоятельством результаты проведенных ранее тестов нельзя считать достоверными. Поэтому всем жителям области с подозрением на инфекцию COVID-19 придется повторно сдать анализы.

Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано заражений коронавирусом.

7 апреля главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что представители Минздрава и эксперты-вирусологи проверят “феномен Николаевской области”, чтобы установить, реальна ли картина с отсутствием заболевших COVID-19 “или, возможно, где-то есть нарушение алгоритмов”.

9 апреля после проведения проверки Ляшко сообщил, что медики в Николаевской области следуют правильным алгоритмам для определения коронавирусной инфекции.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области.

6 апреля начальник управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской облгосадминистрации Елена Иваненко заявила изданию “ГОРДОН”, что в регионе были подозрения на коронавирус, но ни одно из них не подтвердилось. По ее мнению, благоприятная эпидемиологическая обстановка в области может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.