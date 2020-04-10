 

В СБУ заявили о нарушениях при тестировании на коронавирус в Николаевской области

10.04.2020, 20:06, Новости дня

При тестировании жителей Николаевской области на коронавирус были допущены нарушения. Об этом 10 апреля на сессии облсовета заявил начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, сообщает издание 0512.ua.

По его словам, медперсонал допускает нарушения при отборе биологических материалов у пациентов, у которых подозревается наличие коронавирусной инфекции.

“В частности, медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины”, – сказал Герсак.

В связи с этим обстоятельством результаты проведенных ранее тестов нельзя считать достоверными. Поэтому всем жителям области с подозрением на инфекцию COVID-19 придется повторно сдать анализы.

Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано заражений коронавирусом.

7 апреля главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что представители Минздрава и эксперты-вирусологи проверят “феномен Николаевской области”, чтобы установить, реальна ли картина с отсутствием заболевших COVID-19 “или, возможно, где-то есть нарушение алгоритмов”.

9 апреля после проведения проверки Ляшко сообщил, что медики в Николаевской области следуют правильным алгоритмам для определения коронавирусной инфекции.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области.

6 апреля начальник управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской облгосадминистрации Елена Иваненко заявила изданию “ГОРДОН”, что в регионе были подозрения на коронавирус, но ни одно из них не подтвердилось. По ее мнению, благоприятная эпидемиологическая обстановка в области может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Футболисты “Арсенала” забили четыре безответных мяча в ворота “Ньюкасла”

05.02 / Дело о декларировании недостоверной информации экс-нардепом Белоцерковцем направлено в суд – САП

08.03 / Спецназ взял штурмом квартиру судьи в Колпинском районе Петербурга

12.02 / В России удвоилось число регионов с дефицитным бюджетом

08.04 / Le Monde – представлять Францию в новом комитете НАТО будет сторонник диалога с Россией

20.02 / Репортаж с Diamond Princess: стоматолог из Омска разочаровался в японцах

05.02 / Глава ФБР дает показания в Конгрессе

21.03 / Коронавирус унес первую жизнь в Боснии и Герцеговине

06.02 / Путин призвал устранить вузы-пустышки

08.04 / Кремль отреагировал на идею о «давлении» на Россию из-за Крыма на фоне коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска