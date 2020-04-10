COVID-19. В Италии снижается число новых госпитализаций и пациентов в реанимации, но суточные потери остаются высокими

10.04.2020, 20:06, Новости дня

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии достигло 147,5 тыс. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Италии.

В это число входят 98 273 человека, которые продолжают болеть, 18 849 умерших (+570 за последние сутки) и 30 455 выздоровевших (+1985 за последний день).

Среди тех, кто продолжает болеть, 66 534 человека находятся в домашней изоляции (+1661 по сравнению с 9 апреля), 28 242 человек госпитализированы с симптомами (-157), в отделениях интенсивной терапии остается 3497 человек (-108).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших в мире превысило 1,63 млн человек, из которых 98 401 умер, более 365 тыс. выздоровели.