Выплаты пенсионерам и семьям умерших от COVID-19 врачей. Зеленский рассказал, куда направят средства фонда по борьбе с коронавирусом

10.04.2020, 20:06, Новости дня

Почти половина бюджета фонда борьбы с коронавирусом будет направлена на выплаты украинским пенсионерам. Об этом 10 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Как отметил Зеленский, общий бюджет фонда составит 66 млрд грн. Эти деньги уйдут на выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу, покупку необходимого медицинского оборудования, выплаты гражданам, которые из-за карантина потеряли работу, и семьям врачей, погибших от COVID-19.

“Отдельно от средств фонда почти 30 млрд грн направляется нашим пенсионерам. В частности, на индексацию пенсий и помощь в размере 1 тыс. грн. Ни одна гривна, заложенная на оборону Украины, не будет урезана. Все реформы армии, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции будут продолжены”, – добавил президент.

8 апреля министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине планируют создать фонд борьбы с коронавирусом.

30 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что объем финансирования фонда борьбы с распространением и последствиями коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составит 97,1 млрд грн.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,62 млн, из них более 365 тыс. вылечились, а 97 264 умерли.