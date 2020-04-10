Теплая погода заставила гадюк подставить бока солнцу

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10.04.2020, 20:05, Новости дня

Теплая погода разбудила змей. В Тверской области пресмыкающихся начали выползать на две недели раньше, чем обычно. В лесу Кимрского района очевидцы сняли на видео целый клубок змей.

В районе Военного городка десятки гадюк вылезли погреться на теплом солнышке. Видео-ролик вызвал бурю эмоций в сети. Пользователи пишут, что обычно змеи устраивают свадьбы в мае, когда земля уже достаточно прогрета солнцем. Но в этом году природа преподносит "теплые" сюрпризы, начиная с зимы.

 

Депутат Госдумы Сергей Верееменко тоже поделился фото на своей страничке в соцсети, он повстречался с гадюкой на прогулке в лесу.

Как сообщают "Вести Тверь", специалисты настоятельно советуют не терять бдительности при встрече со змеями. Как правило они первыми не нападают, агрессия возникает только при обороне.

Текст:

ГТРК "Тверь"



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