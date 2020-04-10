Собянин уточнил, как будет вводиться пропускной режим и что продолжит работать

10.04.2020, 20:05, Новости дня

В связи тем, что в Москве резко возросло число пациентов, которых госпитализируют с тяжелой пневмонией, в городе проводится ряд мер.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, больницы и скорая помощь в данное время работают на пределе возможностей из-за возросшего количества пациентов. В связи с этим принято решение увеличить число клиник, где будут лечить заболевших COVID-19. На базе 40 поликлиник будут созданы амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом.

Столичный градоначальник сообщил, что из-за тяжелой эпидемиологической обстановки приостанавливается работа большинства предприятий, за исключением органов государственной власти, медицинских учреждений, предприятий оборонной отрасли, пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты и критически важной инфраструктуры.

Продолжат свою работу продовольственные магазины и другая розница, а также структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

Собянин объявил, что, начиная с 13 апреля в Москве в течение недели будет введен пропускной режим. По его словам, на первом этапе будет регламентирован порядок поездок на работу, на втором — для других целей и на третьем, если понадобиться – режим передвижения внутри районов.

Мэр отметил, что несмотря на то, что пропускная система будет носить заявительный характер, городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Собянин заявил, что в ближайшие дни и недели москвичей и гостей столицы ждут тяжелые испытания, подчеркнув, что "мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относится к соблюдению установленных правил и ограничений".

По его словам, он рассчитывает на то, что вводимые с 13 по 19 апреля в Москве дополнительные запреты и ограничения помогут замедлить распространение коронавируса.

В РФ на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, большая часть приходится на Москву (7822), 795 человек выздоровели, 94 умерли.