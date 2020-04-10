Ученые связали развитие жителей Земли с космосом

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10.04.2020, 19:53, Разное

Рухнувшая тысячи лет назад на Землю комета могла оказаться причиной возникновения земледелия на планете. Такое предположение сделала группа исследователей из Великобритании и США.
В процессе раскопок Абу-Хурейра, считающегося поселением раннего неолита на территории Сирии, ученые-археологи выявили разные артефакты, включая сферулы – стеклянные шарики. Они состоят из расплавленных в итоге сильнейшего воздействия из-за падения на Землю астероидов и комет пород. Британские и американские эксперты предполагали, что присутствие данных шаров можно считать прямым доказательством гипотезы позднего дриаса, рассматривающей глобальное похолодание 12 000 лет назад как итог столкновения Земли с небольшим по размерам объектом из космического пространства.

В ходе исследования специалисты выяснили, что сферулы не могли сформироваться в связи с работой охотников-собирателе, так как нужные для их появления температуры достигают 2600 градусов Цельсия. Часть поселения в Абу-Хурейре при этом могла быть ликвидирована ударной волной, но те люди, которые выжили тогда, все равно продолжали жить там же и заниматься освоением сельского хозяйства. Это объясняется непригодностью для поиска еды диких экосистем, которые находились в окрестностях, в связи с катастрофой.

Ранее археологи заявили, что найденный камень с рунами времен викингов содержит предсказание о климатической катастрофе. Шведские эксперты смогли расшифровать его и определили, что древний автор предостерегал потомков об экстремальной погоде, что и произошло в VI веке нашей эры.



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