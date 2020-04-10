Число больных коронавирусом в Турции выросло на рекордные 4,7 тыс. человек

10.04.2020, 19:53, Новости дня

В Турции выявлено за сутки более 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных увеличилось до 47 тыс. 29. Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось с 908 до 1 тыс. 6 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлено 4 тыс. 747 новых случаев, всего заразившихся 47 тыс. 29. Мы потеряли сегодня 98 пациентов, всего умерших 1 тыс. 6. Вылечились всего 2 тыс. 423 пациента», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Турция обладает преимуществами перед европейскими странами в области лечения коронавируса. Страна обладает наиболее сильными возможностями для реанимации. Коджа призвал граждан страны соблюдать самоизоляцию, несмотря на хорошую погоду, которая «соблазняет выйти на улицу».

Напомним, число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.