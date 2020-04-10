 

Собянин заявил о постепенном введении пропускной системы в Москве

10.04.2020, 19:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующей недели в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.

«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится – передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», – сообщил глава города в своем блоге.

 

Он отметил, что с понедельника в Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса.

«Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1,3 тыс. Большая часть пациентов поступает еще до того как был установлен лабораторно диагноз – коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи  видят, что, с высокой долей вероятности – это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», – добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что для правительства города важно сохранить экономику и «не плодить безработицу». По его словам, закрытие учебных учреждений привело к ограничению передвижения 2 млн человек, 14-дневный карантин затронул 300 тыс. москвичей. Около 75% жителей города лишены возможности передвигаться свободно.

За последние сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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