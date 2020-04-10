В правительстве пообещали не допустить банкротства авиакомпаний

10.04.2020, 19:48, Новости дня

Правительство РФ не может допустить банкротства авиакомпаний, которые лишились дохода из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире канала «Россия-24».

«Как сейчас авиакомпании у нас, не летают они, нет у них дохода. Мы можем потерять целый сектор, целую отрасль, которую государство все последние годы активно развивало, поддерживало и которая нам все равно понадобится через несколько месяцев. Но мы не можем сейчас допустить банкротства. По таким случаям мы будем уже принимать решения», – приводит его слова ТАСС.

В середине марта Росавиация опровергла возможность банкротства крупных российских авиакомпаний, тогда же власти задумались о помощи авиакомпаниям.