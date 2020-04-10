В Италии снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

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10.04.2020, 19:48, Новости дня

Количество новых заражений коронавирусом в Италии за последние сутки составило 1 тыс. 396, что на 10% меньше, чем накануне. Такие данные распространил Департамент гражданской защиты.

Этот показатель – рекордный за последний месяц. При этом число летальных исходов сохраняется на уровне выше 500 человек – за истекшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 570 человек.

Общее число умерших достигло 18 тыс. 849, что пока остается самым высоким показателем в мире. Количество излечившихся за последние сутки увеличилось на 1 тыс.  985 человек и превысило 30 тыс. с начала эпидемии.

Уменьшается и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Сделано больше 900 тыс. тестов на коронавирус, передает ТАСС.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. За время карантина число больных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек. За последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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