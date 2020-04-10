Раннее начало курения приводит к более сильной зависимости

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10.04.2020, 19:45, Новости дня

Людям, которые начали курить в раннем возрасте, чаще курят взрослыми, им сложнее бросить курить. Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, подчеркивает необходимость предупреждения детского и подросткового курения.

Проблемы с курением были даже у тех, кто не постоянно курил в детском возрасте, а лишь немного «экспериментировал», пишут ученые.

«Курение сигарет – риск для здоровья, которого можно избежать, и он часто коренится в детстве», – сказал CNN соавтор исследования Дэйвид Джейкобс из Миннесотского университета.

Ученые проанализировали данные о 6600 участниках исследования. Они сопоставили данные о курении людей в возрасте 6-19 лет, после 20 лет и после 40 лет.

Чем моложе были люди, когда они научились курить, тем сильнее они были связаны с этой привычкой.

Примерно половина тех, кто впервые попробовал курить в возрасте 6-14 лет, курили в 20-30 лет. Этот показатель снижался для тех, кто начал курить в 18-19 лет до 8%.

Чем раньше человек начинает курить, тем сильнее у него зависимость от никотина, пишут ученые.



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