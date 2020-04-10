Focus Online – король Саудовской Аравии самоизолировался во дворце на острове

10.04.2020, 19:40, Новости дня

Многие члены саудовской королевской семьи заразились коронавирусом, пишет Focus Online. В связи с этим король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в целях безопасности переместился во дворец на острове в Красном море. Его сын, принц Мухаммед бен Сальман также переехал в отдалённое место.



Reuters

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Саудовской Аравии шесть недель назад, пишет Focus Online. С тех пор вирус проник и в королевскую семью: принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд сейчас находится в отделении интенсивной терапии, заразились также и многие другие представители королевской семьи.

Распространение болезни обеспокоило короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда, пишет издание. В целях безопасности 84-летнего монарха перевезли во дворец на острове в Красном море. Его сын, наследный принц Мухаммед бен Сальман, осуществляющий фактическое руководство страной, вместе со своими министрами переехал в отдалённое место на побережье.

Ранее саудовские власти ограничили свободу перемещения, пишет Focus Online: паломничества в Мекку и Медину были запрещены ещё до того, как в стране был зафиксирован первый случай заражения. Ежегодный Хадж, проводящийся каждым летом и собирающий в Мекке миллионы людей, судя по всему, будет отменён.

Как пишет издание, на данный момент в Саудовской Аравии подтверждено 2800 случаев коронавируса.