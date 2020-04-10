«Долго не мог прийти в себя» – Дуда рассказал, как ему сообщили о смоленской катастрофе

10.04.2020, 19:40, Новости дня

10 лет назад 10 апреля 2010-го нынешний президент Польши Анджей Дуда услышал по телефону, что самолёт с Лехом Качиньским на борту разбился. «Я никогда не забуду эти слова», — признал он в беседе в интервью TVP Info. Польский лидер также обвинил тогдашнего премьер-министра страны Дональда Туска в совершении ряда ошибок, из-за которых у польской стороны до сих пор нет ни чёрных ящиков, ни обломков самолёта.



Reuters

Прошло десять лет после смоленской катастрофы. 10 апреля 2010 года близ аэропорта Смоленск-Северный потерпел крушение правительственный самолёт Ту-154М, на борту которого находилось 96 человек. Делегация вылетела в Россию на памятные мероприятия, посвящённые годовщине катынского преступления, пишет TVP Info.

«Момент, когда сказали, что они все погибли, вызвал у меня больше всего эмоций. Это стало мгновением полной пустоты. Это было какое-то совершенно бездонное отчаяние, которое заставляет человека чувствовать, что внутри он совершенно опустошён», — признал в интервью TVP Info президент Польши Анджей Дуда.

Дуда рассказал, что 10 лет назад он не был в составе президентской делегации, он отправился в свой дом в Кракове, где около 9 часов утра он ответил на звонок. «Позвонила наша подруга и заплакала, услышав мой голос. Я начал расспрашивать: «Что случилось?» Она мне со слезами сказала: самолёт с президентом упал. «Я никогда не забуду эти слова», — признал он.



«Это был действительно ужасный момент. Я не мог прийти в себя очень долго. Где-то в глубине души, на подсознательном уровне, я до сих пор чувствую эту боль», — подчеркнул президент.

Политик также заявил, что по сей день невозможно сказать, что на самом деле произошло в Смоленске и почему в самом начале принимались такие, а не другие решения.

По мнению Дуды, решение провести полёт польской делегации в Смоленск военным самолётом, принадлежащим 36-му воздушному полку с военными лётчиками, который в итоге оказался гражданским рейсом, совершенно непонятно. Именно по этой причине двустороннее соглашение между Польшей и Российской Федерацией в отношении аварий на военных рейсах не было применено. Была применена лишь Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. По его словам, это обстоятельство значительно ухудшило позицию Польши на протяжении всего периода расследования по выяснению причин катастрофы.

«Это, между прочим, по моему мнению, привело к тому, что до сегодняшнего дня у нас в Польше нет ни чёрных ящиков, ни обломков самолёта — всё в России», — заявил Дуда. «Так произошло, потому что вначале были приняты такие, а не другие решения. Это были решения Дональда Туска, его правительства. Эти серьёзные ошибки тогда были совершены», — резюмировал в интервью TVP Info польский президент.