Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

10.04.2020, 19:30, Новости дня

В Москве введен пропускной режим. Об этом объявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

О том, что московские власти решили вернуться к идее введения пропускного режима, днем 10 апреля сообщил РБК. Источники издания в мэрии рассказали, что причиной стало недостаточное соблюдение жителями режима самоизоляции, который действует в городе с конца марта. Кроме того, в мэрии озабочены ростом заболеваемости COVID-19 и нагрузкой на систему здравоохранения.

Впервые о планах ввести в Москве пропускной режим городские власти объявили вскоре после того, как начал действовать режим самоизоляции. В частности, жителям предполагалось выдавать QR-коды, с помощью которых они смогут отчитываться о своих перемещениях.

По заказу мэрии было разработано приложение, с помощью которого также можно оформить пропуск. Приложение было удалено после того, как выяснилось, что при установке оно запрашивает доступ к личным данным владельцев смартфонов; были найдены и другие уязвимости, эксперты говорили, что пользовательские данные в приложении никак не защищены. Объявляя об отказе от приложения, Сергей Собянин объяснил решение тем, что большинство москвичей добросовестно соблюдают режим изоляции.