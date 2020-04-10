Ученые РАН предложили новый способ создания вакцины от коронавируса
10.04.2020, 19:30, Новости дня
Специалисты Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) предложили создать вакцину от коронавируса на основе так называемых липосомных технологий, сообщил директор ИБХ академик Александр Габибов.
«Плюс к вакцине на вирусоподобных частицах мы предлагаем также создать липосомальную вакцину. Это комбинированная вакцина, когда вы «запаковываете» в липосомы фрагменты вирусного белка плюс ДНК-копии этих фрагментов», – сказал Габибов в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости».
На сегодняшний день в ИБХ разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса.
Как объясняют эксперты, использование липосом для создания вакцины заключаются в том, что они не только несут внутри себя молекулы, вызывающие ответ иммунной системы организма, но и усиливают эту иммунную реакцию.
Как отметил Габибов, производство вакцины можно организовать совместно с компанией «Фармсинтез», с которой ИБХ ранее совместно создал липосомную вакцину против вируса иммунодефицита человека.
«Наш вариант вакцины (против ВИЧ) фактически находится на клинической стадии (испытаний)», – добавил он.
Ранее Роспотребнадзор объявил, что подготовит три версии вакцины от коронавируса. Кроме того, американские ученые создали блокирующий COVID-19 искусственный вирус.
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