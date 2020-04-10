Столкновения спецназа и части заключенных начались в колонии под Иркутском

10.04.2020, 19:30, Новости дня

В колонии Ангарска в Иркутской области происходят столкновения заключенных с бойцами спецназа ФСИН, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сейчас идут ожесточенные столкновения части заключенных колонии с бойцами спецназа. Подожжена машина противопожарной службы колонии. Предположительно, это сделали бунтовщики», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в колонии начался пожар, по некоторым данным, возгорание возникло в результате поджога. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бунта в учреждении.