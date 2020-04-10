Кашляющая Дана Борисова пожаловалась на ухудшение самочувствия

10.04.2020, 19:30, Разное

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова почувствовала себя плохо, у нее усилился кашель. Она заявила о намерении вызвать скорую помощь по этому поводу.

Участница всевозможных отечественных программ и ведущая Дана Борисова часто рассказывает собственным подписчикам, как у нее обстоят дела в жизни. На этот раз знаменитая блондинка в «истории» пояснила фанатам, что неважно ощущает себя: у звезды усилился кашель, она почти не может разговаривать, и ее знобит. В связи с такими неприятными обстоятельствами Дана Борисова собирается обратиться за помощью к врачам, вызвав бригаду скорой. Всех подписчиков она пообещала держать в курсе и появиться в «эфире», когда приедут врачи.



Ранее сообщалось о реакции блондинки на решение властей продлить режим изоляции до 30 апреля. Она расстроилась из-за этого, потому как сорвался съемочный процесс в некоторых проектах. Больше этого Борисову испугала надобность пребывать в самоизоляции, не общаться с друзьями и близкими. Помимо того, у российской знаменитости заболела домашняя собака, которую необходимо постоянно возить к ветеринару, имеются у нее и проблемы с родной дочерью Полиной.