 

Кашляющая Дана Борисова пожаловалась на ухудшение самочувствия

10.04.2020, 19:30, Разное

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова почувствовала себя плохо, у нее усилился кашель. Она заявила о намерении вызвать скорую помощь по этому поводу.
Участница всевозможных отечественных программ и ведущая Дана Борисова часто рассказывает собственным подписчикам, как у нее обстоят дела в жизни. На этот раз знаменитая блондинка в «истории» пояснила фанатам, что неважно ощущает себя: у звезды усилился кашель, она почти не может разговаривать, и ее знобит. В связи с такими неприятными обстоятельствами Дана Борисова собирается обратиться за помощью к врачам, вызвав бригаду скорой. Всех подписчиков она пообещала держать в курсе и появиться в «эфире», когда приедут врачи.


Ранее сообщалось о реакции блондинки на решение властей продлить режим изоляции до 30 апреля. Она расстроилась из-за этого, потому как сорвался съемочный процесс в некоторых проектах. Больше этого Борисову испугала надобность пребывать в самоизоляции, не общаться с друзьями и близкими. Помимо того, у российской знаменитости заболела домашняя собака, которую необходимо постоянно возить к ветеринару, имеются у нее и проблемы с родной дочерью Полиной.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Исследование: У высоких молодых мужчин риск развития деменции может быть ниже

07.02 / В России создали новую механическую бесступенчатую трансмиссию

08.02 / «Диснеевские принцессы отдыхают»: Лиза Галкина умилила поклонников образом принцессы Уолта Диснея

31.03 / Геологи обнаружили в Австралии древнейший на Земле ударный кратер возрастом более 2 миллиардов лет

20.03 / Мишустин сделал важное заявление о борьбе с коронавирусом

03.02 / Скандалы: «Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить»

13.02 / По заброшенному курорту на Бали бродят призраки

08.02 / Дана Борисова о второй программе с дочерью Любови Успенской: «Гости студии плакали»

18.02 / Наука: Биологи заставили бактерии работать на человека при помощи электричества

04.02 / Начал резать кишку: россиянин попал в больницу из-за лаврового листа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска