Белый дом: Трамп обсудил с Путиным коронавирус и ситуацию на нефтяном рынке

10.04.2020, 19:26, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Лидеры США и России обсудили глобальную пандемию коронавируса и ситуацию на энергетических рынках, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп и президент Путин обсудили последние усилия в борьбе с пандемией коронавируса и установлении стабильности на мировых энергетических рынках. Оба лидера также затронули важные двусторонние и общемировые вопросы», – говорится в сообщении Белого дома.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что президент США Трамп проинформировал Путина «о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике».

Кроме того, в Кремле сообщили, что речь во время беседы зашла о сотрудничестве России и США в космосе.

В четверг вечером Дональд Трамп во время пресс-брифинга сообщил журналистам о том, что вчера у него состоялась телефонная конференция с участием российского президента и короля Саудовской Аравии. По словам президента, разговор с лидерами двух ведущих нефтяных держав был «хорошим».

«У нас был большой разговор о добыче нефти и ОПЕК, и о том, как сделать так, чтобы… нефтяная отрасль работала лучше, чем сейчас», – отметил президент.